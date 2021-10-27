Google презентовала самый дешевый смартфон в мире

Google презентовала смартфон Jio Phone Next. Подробно о характеристиках нового устройства стало известно после презентации в июне 2021 года, а в продаже новинка появится до конца года.

Jio Phone Next от Google - это разработка мирового гиганта в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio. Работать аппарат будет под управлением Pragati OS.

Basic (базовая) версию нового смартфона можно купить всего за 66 долларов, а Advanced (продвинутую), за 93 доллара. Производитель отмечает, что это самые низкие расценки среди среди новых моделей смартфонов Google .

Устройство оборудовано HD+ экраном с разрешением 720?1440 пикселей и диагональю 5,5 дюймов. В нем есть четырехядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 операционная система Android 11 Go.

Базовая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, продвинутая версия - 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея обладает емкостью 2500 мАч.



Также у Jio Phone Next есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры.

В смартфоне от Google есть такие полезные функции, как экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры, виртуальный помощник Google Assistant, Google Duo и Camera Go.