Google презентовала самый дешевый смартфон в мире

Google презентовала смартфон Jio Phone Next. Подробно о характеристиках нового устройства стало известно после презентации в июне 2021 года, а в продаже новинка появится до конца года.

Google презентовала самый дешевый смартфон в мире

Jio Phone Next от Google - это разработка мирового гиганта в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio. Работать аппарат будет под управлением Pragati OS.

Basic (базовая) версию нового смартфона можно купить всего за 66 долларов, а Advanced (продвинутую), за 93 доллара. Производитель отмечает, что это самые низкие расценки среди среди новых моделей смартфонов Google.

Устройство оборудовано HD+ экраном с разрешением 720?1440 пикселей и диагональю 5,5 дюймов. В нем есть четырехядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 операционная система Android 11 Go.

Базовая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, продвинутая версия - 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея обладает емкостью 2500 мАч.

Также у Jio Phone Next есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры.

В смартфоне от Google есть такие полезные функции, как экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры, виртуальный помощник Google Assistant, Google Duo и Camera Go.

Ранее сообщалось, какие новые эксклюзивные функции предоставил Google Android-смартфонам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
iPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 годаiPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 года
Киевстар меняет условия тарифных плановКиевстар меняет условия тарифных планов
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерахФлагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит дисплей 14,6" с вырезомПланшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит дисплей 14,6" с вырезом
На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12
Блок рекламы


Похожие новости
Sony представила Xperia View VR — VR-гарнитуру для смартфонов Xperia за $260Sony представила Xperia View VR — VR-гарнитуру для смартфонов Xperia за $260
Представлен смартфон Honor Play 5 Vitality Edition со 120-Гц дисплеемПредставлен смартфон Honor Play 5 Vitality Edition со 120-Гц дисплеем
Смартфон Honor Play 5 Vitality Edition получит двойную селфи-камеруСмартфон Honor Play 5 Vitality Edition получит двойную селфи-камеру
На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12
Google снизила комиссию для приложений с подписками из Play Маркет до 15 %, а для потоковых музыкальных сервисов — до 10 %Google снизила комиссию для приложений с подписками из Play Маркет до 15 %, а для потоковых музыкальных сервисов — до 10 %
Анонсирован смартфон Oppo K9s со 120-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 778G и 64-Мп камеройАнонсирован смартфон Oppo K9s со 120-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 778G и 64-Мп камерой
Huawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраномHuawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраном
Vivo представит смартфоны T1 и T1x на презентации 19 октябряVivo представит смартфоны T1 и T1x на презентации 19 октября
Смартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеруСмартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеру
Vivo готовит совершенно новую T-серию смартфонов для молодёжи — первый аппарат в ней получит Snapdragon 778GVivo готовит совершенно новую T-серию смартфонов для молодёжи — первый аппарат в ней получит Snapdragon 778G
Последние новости
Подгружаем последние новости