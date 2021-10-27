Разработчиком фейкового приложения "Дия" оказался 21-летний житель Запорожья

Парень продавал свою "разработку" по 100 гривен.

Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дия" для Android, в котором можно редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию. Им оказался 21-летний житель Запорожья.

Правонарушителю может грозить до шести лет заключения, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Сообщается, что злоумышленник разработал приложение для смартфонов своими силами. Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря ее применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

"В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение, для предоставления правовой квалификации их действиям", - говорится в сообщении.

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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