iPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 года

Сегодня появились очередные свидетельства того, что следующее поколение iPhone SE сохранит дизайн своего предшественника, в том числе и 4,7-дюймовый IPS-дисплей, который дебютировал в 2014 году в iPhone 6. Информация поступила от Росса Янга (Ross Young), известного своей осведомлённостью вопросах дисплеев для смартфонов Apple.

iPhone SE следующего поколения получит такой же экран, как у iPhone 6 из 2014 года

gsmarena.com

В своём свежем сообщении Янг отвергает ранее выдвигавшиеся утверждения, что следующий iPhone SE получит дизайн как у iPhone XR и 6,1-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей с узкими рамками. Аналитик утверждает, что устройство получит ту же 4,7-дюймовую IPS-матрицу, что и в самом доступном смартфоне Apple текущего поколения, а также архаичный дизайн с кнопкой «Домой». Основными отличиями новинки от текущего iPhone SE станут чипсет A14 Bionic, который дебютировал в iPhone 12, и поддержка сотовых сетей 5G.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" - 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

Янг предполагает, что кардинальный редизайн ждёт iPhone SE только в 2024 году. По его словам, экран iPhone SE 2024 года сможет похвастаться диагональю от 5,7 до 6,1 дюйма, но по-прежнему будет выполнен по технологии IPS. Предполагается, что дисплей устройства получит крошечный круглый вырез для фронтальной камеры вместо привычной «чёлки».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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