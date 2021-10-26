Sony представила Xperia View VR — VR-гарнитуру для смартфонов Xperia за $260

На мероприятии по запуску смартфона Xperia Pro-I компания Sony представила ещё и шлем виртуальной реальности Xperia View VR. Он стал первым устройством Xperia в этой категории — ранее Sony выпускала лишь VR-гарнитуру PlayStation VR. Однако в случае с Xperia View VR речь идёт не о самостоятельном продукте — для работы в новинку необходимо установить смартфон Xperia.

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Гарнитура поддерживает только смартфоны Xperia 1 III и Xperia 1 II, и идеально подходит для работы с ними. Sony утверждает, что Xperia View VR позволяет просматривать «видео 8К HDR VR», хотя это лишь маркетинговый термин, поскольку разрешение дисплеев Xperia 1 III и Xperia 1 II соответствует 4К.

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Новинка обеспечивает горизонтальный угол обзора в 120 градусов, а её линзы имеют гибридную структуру с высокой эффективностью фокусировки. Она также имеет функцию регулировки расстояния между линзами, которая позволяет пользователям настроить устройство под себя. Для работы с гарнитурой Sony представила специальное приложение Xperia View, которое в удобном виде отображает список совместимых с гарнитурой приложений и другой VR-контент.

gizmochina.com

Xperia View VR довольно легко управлять благодаря вырезам, обеспечивающим прямой доступ к клавишам камеры и регулировки громкости на Xperia 1 III и Xperia 1 II, так что отдельный контроллер для работы с устройством не требуется. Стоимость новой VR-гарнитуры Sony составляет $260.



