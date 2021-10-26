Samsung Galaxy S22 Ultra получит четыре тыльные камеры с 108-Мп основным модулем

В первом квартале следующего года южнокорейская компания Samsung анонсирует флагманские смартфоны нового поколения Galaxy S22. В распоряжении сетевых источников оказалась новая информация о старшем представителе названного семейства.

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В серию, как ожидается, войдут модели Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Блогер Ice universe, ранее неоднократно публиковавший точные данные о готовящихся новинках из мобильного мира, обнародовал информацию о самой дорогой версии.

Сообщается, что модель Galaxy S22 Ultra получит четверную камеру с новым дизайном. Её основным компонентом станет улучшенный 1/1,33-дюймовый датчик HM3 со 108 млн пикселей. Угол поля зрения этого модуля составит 85 градусов, максимальная диафрагма — f/1,8.

Кроме того, в состав квадрокамеры войдут 12-мегапиксельный блок с датчиком Sony и сверхширокоугольной оптикой (120 градусов), 10-мегапиксельный телефотомодуль с трёхкратным зумом и 10-мегапиксельный модуль перископного типа с 10-кратным зумом и максимальной диафрагмой f/4,9.

В зависимости от региона продаж смартфон будет комплектоваться процессором Exynos 2200 или Snapdragon 898. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки.

Новинка будет оборудована дисплеем QHD+ LTPO AMOLED размером 6,8 дюйма по диагонали. Частота обновления этой панели составит 120 Гц. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана.



