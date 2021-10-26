Представлен смартфон Honor Play 5 Vitality Edition со 120-Гц дисплеем

Представлен смартфон Honor Play 5 Vitality Edition со 120-Гц дисплеем

Бренд Honor анонсировал смартфон Play 5 Vitality Edition, функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 4.2. Аппарат уже доступен для предварительного заказа.

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В новинке применён процессор MediaTek Dimensity 900. Чип содержит восемь вычислительных ядер — два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. В состав изделия также входят графический контроллер ARM Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей формата FHD+ с разрешением 2376 ? 1080 точек. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. Экран занимает 94,4 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Представлен смартфон Honor Play 5 Vitality Edition со 120-Гц дисплеем

Тройная тыльная камера объединяет 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены. Спереди установлена двойная камера с 16-мегапиксельным модулем.

Приобрести аппарат Honor Play 5 Vitality Edition можно по цене от 280 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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