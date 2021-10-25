Смартфон Honor Play 5 Vitality Edition получит двойную селфи-камеру

Бренд Honor анонсировал ряд новых тизеров, демонстрирующих смартфон Play 5 Vitality Edition, также известный под названиями Play 5 Youth Edition и Play 5 Lite. Аппарат показан с фронтальной и тыльной сторон.

Смартфон Honor Play 5 Vitality Edition получит двойную селфи-камеру

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Видно, что устройство оснащено дисплеем с очень узкими рамками. Эта панель занимает 94,4 % площади фронтальной поверхности корпуса. Очевидно, применена матрица формата Full HD+.

В левом верхнем углу экрана располагается продолговатое отверстие для двойной селфи-камеры. Сзади находится квадратный блок основной камеры с двумя датчиками изображений и светодиодной вспышкой.

Говорится о наличии процессора MediaTek Dimensity с интегрированным модемом 5G, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт. Для сканера отпечатков пальцев выбрано боковое расположение.

Смартфон Honor Play 5 Vitality Edition получит двойную селфи-камеру

Ещё один тизер сообщает об использовании аккумуляторной батареи с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 66 Вт. Ёмкость источника питания составит 4000 мА·ч.

Смартфон показан в двух вариантах цветового исполнения — синем и чёрном. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной оболочкой Magic UI 4.0. Официальный анонс состоится уже завтра — 25 октября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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