Киевстар меняет условия тарифных планов

Оператор сотовой связи Киевстар начал вносить изменения в популярные тарифные планы. Абоненты получают расширенный пакет услуг, но взамен им приходится платить немного дороже за мобильную связь и интернет.

Киевстар начал менять условия в самых популярных тарифных планах

Киевстар изменил условия тарифного плана "Вкусный", который несколько лет считался одним из самых выгодных пакетом услуг. С момента запуска тарифа и до недавнего времени его абонплата за 28 календарных дней составляла 100 гривен.

В рамках тарифа абоненты получали 20 ГБ мобильного интернета и безлимит на звонки внутри сети Киевстар, 300 минут на номера других операторов по Украине, включая стационарные городские телефоны различных учреждений и организаций.

В Киевстар решили немного изменить тарифный план, теперь он будет называться "Вкусный 2020", абонплата составит 125 гривен за 4 недели. При этом безлимит на звонки внутри сети и 20 ГБ скоростного интернета сохранится.

Киевстар начал менять условия в самых популярных тарифных планах

Из нововведений – это возможность потратить 300 минут не только на звонки по Украине, но и за рубеж. Абоненты могут звонить в Польшу, Германию, Чехию, Узбекистан, Италию, Израиль, РоSSию, США, Индию и Канаду.

Напомним, в Украине подорожает мобильная связь. В Киевстар, Vodafone и lifecell назвали причины роста абонплаты.


Шевченко Лилия, Тудей

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