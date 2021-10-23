Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

В первом квартале следующего года компания Samsung, как ожидается, анонсирует флагманские планшеты семейства Galaxy Tab S8. Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), более известный под ником @OnLeaks, опубликовал качественные рендеры базовой версии гаджета.

Здесь и ниже изображения @OnLeaks

Утверждается, что компьютер получит 11-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 1600 x 2560 точек. Частота обновления этой панели составит до 120 Гц.

Во фронтальной части расположится камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади можно видеть систему из двух камер: это основной 13-мегапиксельный модуль и вспомогательный 5-мегапиксельный блок. Предусмотрена светодиодная вспышка.

Аппаратной основой якобы послужит процессор Qualcomm Snapdragon 888. Изделие содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Говорится о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки. Кроме того, названы толщина корпуса и вес — 6,24 мм и 504 г.

Официальная презентация Galaxy Tab S8 ожидается в январе или феврале. Планшет будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Samsung One UI.



