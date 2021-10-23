Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

В первом квартале следующего года компания Samsung, как ожидается, анонсирует флагманские планшеты семейства Galaxy Tab S8. Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), более известный под ником @OnLeaks, опубликовал качественные рендеры базовой версии гаджета.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

Здесь и ниже изображения @OnLeaks

Утверждается, что компьютер получит 11-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 1600 x 2560 точек. Частота обновления этой панели составит до 120 Гц.

Во фронтальной части расположится камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади можно видеть систему из двух камер: это основной 13-мегапиксельный модуль и вспомогательный 5-мегапиксельный блок. Предусмотрена светодиодная вспышка.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

Аппаратной основой якобы послужит процессор Qualcomm Snapdragon 888. Изделие содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

Говорится о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки. Кроме того, названы толщина корпуса и вес — 6,24 мм и 504 г.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах

Официальная презентация Galaxy Tab S8 ожидается в январе или феврале. Планшет будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Samsung One UI.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lifecell запустил бюджетный тарифLifecell запустил бюджетный тариф
Мобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкамМобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкам
Huawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраномHuawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраном
Vivo представит смартфоны T1 и T1x на презентации 19 октябряVivo представит смартфоны T1 и T1x на презентации 19 октября
Samsung показала новый рекорд скорости передачи данных в сторону базовой станции 5GSamsung показала новый рекорд скорости передачи данных в сторону базовой станции 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung показала новый рекорд скорости передачи данных в сторону базовой станции 5GSamsung показала новый рекорд скорости передачи данных в сторону базовой станции 5G
Galaxy Z Flip 3 регистрирует все падения, чтобы Samsung могла отказать в гарантийном обслуживанииGalaxy Z Flip 3 регистрирует все падения, чтобы Samsung могла отказать в гарантийном обслуживании
Samsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучейSamsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучей
Высокий спрос на чипы и гибкие смартфоны обеспечат Samsung выручку выше ожиданийВысокий спрос на чипы и гибкие смартфоны обеспечат Samsung выручку выше ожиданий
Глава мобильного подразделения Samsung дважды посещал США, чтобы попросить больше чиповГлава мобильного подразделения Samsung дважды посещал США, чтобы попросить больше чипов
Samsung не может выпустить Galaxy S21 FE из-за острого дефицита чипов и малых объёмов производстваSamsung не может выпустить Galaxy S21 FE из-за острого дефицита чипов и малых объёмов производства
Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломатьсяСмартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться
Представлен Meizu 18X — флагманский смартфон со Snapdragon 888+ и ценой от $400Представлен Meizu 18X — флагманский смартфон со Snapdragon 888+ и ценой от $400
Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонсаПланшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса
Xiaomi привезла в Европу свой первый за долгое время планшетXiaomi привезла в Европу свой первый за долгое время планшет
Последние новости
Подгружаем последние новости