У невакцинированных туристов теперь есть 72 часа на установку приложения "Дома", пока не сделают тест

Если человек не сделал тест, приложение деактивируется, а информация передается в правоохранительные органы.

Министерство цифровой трансформации обновило работу приложения "Дома" для тех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отныне устанавливать его нужно на 72 часа, до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Соответствующие изменения приняло Правительство.

Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет.

"Минцифра разработала приложение "Дома" в самое тяжелое для страны время, за несколько дней. Оно успешно выполнило свою функцию. За прошлый год приложением воспользовались почти 1 млн человек, которые возвращались из-за границы и проходили 14 дней самоизоляции. Благодаря приложению они могли делать это дома в удобных условиях. Или сдать ПЦР-тест и завершить самоизоляцию. Теперь, учитывая актуальную ситуацию, "Дома" изменит свои функции. Его нужно будет устанавливать на 72 часа и не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото", - отметил министр Михаил Федоров.

Для регистрации в приложении необходимо указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

серия и/или номер паспорта,

место самоизоляции,

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу.

Если же человек по каким-либо причинам не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, которые будут избирательно проверять пребывание его в месте самоизоляции.

Если же человек не захочет устанавливать приложение, то ему придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде на территорию Украины.

Напомним, в июне 2021 года Кабинет министров отменил обязательность устанавливать мобильное приложение "Дий вдома" для тех, кто возвращается в Украину из-за границы.

В прошлом году человек, который возвращался из страны "красной" зоны, должен был пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив приложение "Дий вдома", но по желанию можно было также пройти ПЦР-тестирование в любой лаборатории, аккредитованной Центром общественного здоровья. Тогда также сообщалось, что в случае отрицательного теста самоизоляция прекращается.