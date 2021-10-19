Huawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраном

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei через торговую площадку Vmall сообщил о подготовке относительно недорогого смартфона Enjoy 20e. Продажи этого аппарата начнутся в ближайшее время.

Huawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраном

Здесь и ниже изображения Vmall

Известно, что устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем с небольшим вырезом в верхней части под одинарную фронтальную камеру. По имеющимся данным, применена панель формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек.

В основу смартфона положен один из процессоров MediaTek, функционирующий в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации.

В тыльной части корпуса располагается двойная камера — предположительно, с сенсорами на 13 и 2 млн пикселей. Там же находится дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Huawei готовит доступный смартфон Enjoy 20e с 6,3-дюймовым экраном

Говорится о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android, дополненной фирменной надстройкой EMUI 10. Цена составит приблизительно 150–160 долларов США.

Нужно отметить, что мобильный бизнес Huawei очень сильно пострадал из-за американских санкций. Компания выбыла из пятёрки ведущих мировых поставщиков смартфонов и была вынуждена выделить дочерний бренд Honor в самостоятельное подразделение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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