Vivo представит смартфоны T1 и T1x на презентации 19 октября

Китайская компания Vivo официально сообщила о том, что первые смартфоны новой молодёжной T-серии будут представлены на презентации в предстоящий вторник — 19 октября.

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Ожидается анонс моделей Vivo T1 и Vivo T1x. Первая из двух новинок, согласно имеющейся информации, получит 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+ (2400 x 1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 778G с модемом 5G. Покупателям будут предложены версии с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.

Тизер говорит о том, что смартфон Vivo T1 оснащён тройной тыльной камерой. Её предполагаемая конфигурация такова: 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2-мегапиксельный макромодуль. Спереди расположится 16-мегапиксельная камера.

Упомянуты боковой дактилоскопический сканер, стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и гнездо для наушников. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч получит поддержку 44-ваттной подзарядки. Операционная система — Origin OS 1.0 на основе Android 11.

Что касается модели Vivo T1x, то ей приписывают наличие чипа MediaTek Dimensity 900 с поддержкой 5G, двойной камеры в конфигурации 50 + 2 млн пикселей, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а также накопителя на 128 или 256 Гбайт.



