Смартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеру

Не так давно появилась информация о производительном смартфоне Oppo Reno 7 Pro. А теперь сетевые источники поделились данными о младшем собрате этого аппарата — устройстве Reno 7.

Смартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеру

Gizmochina

Сообщается, что новинка получит дисплей OLED размером 6,5 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера на основе 32-мегапиксельного сенсора Sony IMX615 расположится в небольшом отверстии в экране.

Ключевым компонентом многомодульной тыльной камеры станет 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766. Его дополнят 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для портретной съёмки.

Смартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеру

MediaTek

«Сердцем» послужит процессор MediaTek Dimensity 920. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G68 MC4 и модем 5G. Говорится об использовании оперативной памяти LPDDR4x RAM объёмом 8 и 12 Гбайт, а также флеш-накопителя UFS 3.1 вместимостью 256 Гбайт.

Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в области экрана, контроллер NFC, два динамика и аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки.

Цена составит от 470 долларов США. Анонс аппаратов семейства Oppo Reno 7 ожидается в ноябре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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