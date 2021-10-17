Мобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкам

В Украине уже вскоре ощутимо подорожает мобильная связь. Это связано с закупкой радиочастот тремя крупнейшими операторами - Киевстар, Vodafone и lifecel. Эти компании готовятся к закупке новых радиочастот, которые позволят им значительно повысить скорость интернета. Однако при этом все затраты на такое дорогое приобретение лягут на плечи клиентов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на днях одобрила продажу радиочастот диапазона 2,3-2,6 ГГц, которые намерены приобрести эти мобильные операторы. Связь на этих частотах будет доступна только в крупных городах Украины.

Благодаря приобретению этих частот мобильные операторы смогут значительно повысить скорость, а следовательно, и качество интернета. Однако покупка частот - дело очень затратное. В проекте постановления НКРС уже указаны цены на полосы радиочастот, которые будут продаваться.

Стоимость одного мегагерца для одного региона составляет 984 860 гривен. При этом специалисты говорят, что для сети 4G нужно использовать частотные полосы, по крайней мере, на 5 МГц. Таким образом, только для одного региона это новое приобретение обойдется в 4 924 300 гривен. А если посчитать затраты на 25 регионов Украины, то получится более 123 миллионов.

"Есть только один путь "отбить" инвестиции в новые частоты - это повышение тарифов", - откровенно отметили в пресс-службе компании lifecell.

Конечно, такие инвестиции нужно будет как-то компенсировать.

О том, что придется повышать тарифы на мобильную связь, говорят и у крупнейшего оператора Украины - компании Киевстар. Но там также отмечают, что такие инвестиции неизбежны. Ведь они улучшают качество связи, а потому отказаться от них невозможно.

К такому же мнению склоняется и эксперт в области услуг связи Роман Химич. Он говорит, что тарифы на мобильную связь операторы будут повышать в любом случае: и с улучшенным качеством, и без него. Поэтому для потребителей будет лучше заплатить большие деньги за качественный продукт, чем платить немалые суммы за такое себе качество.

Напомним, недавно, в сентябре, операторы Киевстар, Vodafone и lifecel объясняли повышение стоимости мобильной связи, в частности, изменением курса валют. Ведь их оборудование в основном импортное, и его приходится покупать за доллары.