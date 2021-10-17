Lifecell запустил бюджетный тариф

Оператор сотовой связи lifecell предлагает украинцам возможность сэкономить значительные средства с бюджетным тарифом. Подобных условий и пакетов услуг нет ни у одного из мобильных операторов в Украине.

Украинцам, которые не хотят платить до 200 гривен в месяц за возможность звонить и пользоваться интернетом, lifecell предлагает бюджетный, но очень удобный тариф "Просто Лайф".

Бюджетный пакет услуг от lifecell обойдется всего лишь в 70 гривен за четыре недели. При этом, владелец "Просто Лайф" получит 5 ГБ скоростного мобильного интернета, 250 минут бесплатных звонков на другие номера в пределах Украины, а также полный безлимит на общение и звонки внутри сети lifecell.

Абоненты lifecell, которые подключат самый бюджетный тариф, смогут безлимитно использовать приложение "Дiя". А если оплатить данный тарифный план на 6 или 12 месяцев вперед, то можно получить скидку в размере 10% и 15% соответственно. Для этого необходимо воспользоваться услугой "Тарифная подписка".

Подключить тариф с абонплатой 70 гривен на 4 недели могут новые клиенты, которые переносят номер на lifecell. Действующие абоненты смогут зарегистрировать свой номер, для них плата за пакет услуг составит 80 гривен. Остальным клиентам lifecell тариф "Просто Лайф" обойдется в 90 гривен на четыре недели.

Стоит отметить, что подобные пакеты услуг от Киевстар по цене стартуют от 135 грн/мес, Vodafone - 125 грн/мес.

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