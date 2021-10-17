Lifecell запустил бюджетный тариф

Оператор сотовой связи lifecell предлагает украинцам возможность сэкономить значительные средства с бюджетным тарифом. Подобных условий и пакетов услуг нет ни у одного из мобильных операторов в Украине.

Lifecell запустил бюджетный тариф, который выгоднее, чем у Киевстар и Vodafone

Украинцам, которые не хотят платить до 200 гривен в месяц за возможность звонить и пользоваться интернетом, lifecell предлагает бюджетный, но очень удобный тариф "Просто Лайф".

Бюджетный пакет услуг от lifecell обойдется всего лишь в 70 гривен за четыре недели. При этом, владелец "Просто Лайф" получит 5 ГБ скоростного мобильного интернета, 250 минут бесплатных звонков на другие номера в пределах Украины, а также полный безлимит на общение и звонки внутри сети lifecell.

Абоненты lifecell, которые подключат самый бюджетный тариф, смогут безлимитно использовать приложение "Дiя". А если оплатить данный тарифный план на 6 или 12 месяцев вперед, то можно получить скидку в размере 10% и 15% соответственно. Для этого необходимо воспользоваться услугой "Тарифная подписка".

Lifecell запустил бюджетный тариф, который выгоднее, чем у Киевстар и Vodafone

Подключить тариф с абонплатой 70 гривен на 4 недели могут новые клиенты, которые переносят номер на lifecell. Действующие абоненты смогут зарегистрировать свой номер, для них плата за пакет услуг составит 80 гривен. Остальным клиентам lifecell тариф "Просто Лайф" обойдется в 90 гривен на четыре недели.

Стоит отметить, что подобные пакеты услуг от Киевстар по цене стартуют от 135 грн/мес, Vodafone - 125 грн/мес.

Напомним, Monobank и lifecell запускают виртуальную SIM-карту. Как воспользоваться уникальным предложением?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Monobank и lifecell запускают виртуальную SIM-картуMonobank и lifecell запускают виртуальную SIM-карту
Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штукApple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук
Полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройствомПолезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством
Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750GСмартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G
Android-смартфоны получили новые эксклюзивные функции от GoogleAndroid-смартфоны получили новые эксклюзивные функции от Google
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар запустил новые тарифы с дополнительными услугамиКиевстар запустил новые тарифы с дополнительными услугами
Monobank и lifecell запускают виртуальную SIM-картуMonobank и lifecell запускают виртуальную SIM-карту
Киевстар отключит старые тарифные планыКиевстар отключит старые тарифные планы
Lifecell запустил дешевый тариф за 75 грн в месяцLifecell запустил дешевый тариф за 75 грн в месяц
Lifecell повышает тарифы на связь: как можно cэкономить на оплатеLifecell повышает тарифы на связь: как можно cэкономить на оплате
Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифыКиевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы
Lifecell запустил бесплатную услугуLifecell запустил бесплатную услугу
Киевстар запустил выгодный тарифный планКиевстар запустил выгодный тарифный план
Vodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфонеVodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфоне
ПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священникамиПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священниками
Последние новости
Подгружаем последние новости