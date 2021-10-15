Киевстар запустил новые тарифы с дополнительными услугами

Компания Киевстар пополнила свой ассортимент новыми тарифами предоплаты, а также тарифами, входящими в серию "Все вместе", и пакетом Домашнего Интернета. Новые тарифные планы позволят каждому абоненту этого оператора выбрать для себя оптимальный вариант, который наиболее соответствует его запросам, а также получить расширенный пакет услуг.

Для абонентов предоплаты мобильный оператор предлагает новые тарифы: ТВОЙ Оптимум, ТВОЙ Старт и ТВОЙ Выбор. Например, в перечень основных услуг, предлагаемых в пакете ТВОЙ Оптимум, входят 25 ГБ мобильного интернета, 200 минут на телефоны других операторов и зарубежные номера, а также безлимит в своей сети.

Кроме того, Киевстар запустил серию новых тарифов "Все вместе". Каждый из этих тарифов сочетает в себе до трех услуг: мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Клиенты могут себе выбрать либо тариф ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимум, либо ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум. Кроме того, в оба варианта можно еще добавить Киевстар ТВ. Например, в тариф ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум входит домашний интернет на скорости 100 Мбит/сек, безлимитный мобильный интернет, а также безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 300 минут для звонков на телефоны других операторов и за рубеж.

Еще одна новая фишка от Киевстар: помимо большего объема услуг в тарифах, абоненты этого оператора теперь могут выбрать одну дополнительную услугу - Суперсилу. То есть, они могут сами себе выбрать еще одну услугу, которую можно добавить к основному пакету. В частности, можно добавить Домашний Интернет , подписку для Киевстар ТВ, дополнительные 100 минут для звонков вне сети Киевстар, 5 ГБ мобильного интернета и еще некоторые другие услуги.

Абоненты, которые выберут новый пакет Домашнего Интернета, могут дополнительно подключить себе Киевстар ТВ, Статический IP-адрес или Гигабитный Интернет.

А еще, в своих новых тарифах Киевстар расширил круг стран, в которые можно позвонить в рамках пакетных минут. Ранее таких стран было всего 5, а теперь их стало 11. Теперь в пакетные минуты добавлены звонки в США , Канаду, Израиль, Индию, Китай и Узбекистан.

Напомним, компания Киевстар решила изменить условия пользования безлимитным мобильным интернетом. Он станет еще доступнее и быстрее.