Vivo готовит совершенно новую T-серию смартфонов для молодёжи — первый аппарат в ней получит Snapdragon 778G

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародовал изображения и данные о технических характеристиках нового смартфона, который готовит к выпуску компания Vivo. Устройство будет представлено в совершенно новой T-серии.

Reuters

Аппарат имеет кодовое обозначение V2115A, а на коммерческий рынок она может поступить под именем Vivo T1x. Устройство получит 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+. По центру в верхней области экрана расположится небольшое отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Здесь и ниже изображения TENAA

Для тыльной камеры предусмотрено трёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный основной блок, а также датчики на 8 и 2 млн пикселей. Упомянут боковой дактилоскопический сканер.

В оснащение войдёт процессор Snapdragon 778G разработки Qualcomm . Чип содержит восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Операционная система — Android 11.

Покупатели смогут выбирать между версиями с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4900 мА·ч с 44-ваттной быстрой подзарядкой. Есть 3,5-мм гнездо для наушников.

Анонс ожидается в ноябре. Цена, по слухам, составит от 250 до 350 евро. Новинка, собственно как и вся Т-серия, якобы будет ориентирована на молодую аудиторию.



