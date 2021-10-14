Королевская битва продолжается: Google подала встречный иск к Epic Games за нарушение контракта и угрозу системе безопасности

Компания Google подала встречный иск к Epic Games в связи с последним поворотом антимонопольной битвы. Война началась в августе 2020 года после того, как создатели Fortnite решили обойти комиссию платформы с помощью своего варианта прямой оплаты, что привело к удалению игры из Google Play и App Store.

Королевская битва продолжается: Google подала встречный иск к Epic Games за нарушение контракта и угрозу системе безопасности

Источник: VGC

Epic Games подала в суд, «чтобы отменить антиконкурентные ограничения Apple и Google на торговых площадках мобильных устройств». Недавно она проиграла в битве с производителем iPhone.

В преддверии судебного разбирательства по делу Google подала встречный иск Epic Games за намеренное нарушение контракта. Как заявила первая, разработчик Fortnite нарушил соглашение о распространении продуктов (DDA) в Google Play. И, по словам Google, Epic Games несправедливо обогатилась за её счёт, используя потенциально опасную уязвимость в системе безопасности.

«Epic нарушила эти пункты DDA 13 августа 2020 года, активировав свою собственную внешнюю платёжную систему с помощью обновления Fortnite, предназначенного для обхода биллинга Google Play, — говорится в иске. — В результате нарушения контракта со стороны Epic Games компания Google получила урон, в том числе потерю ?платы за обслуживание? DDA на глобальном уровне, а экосистема Google Play пострадала, поскольку обновление потенциально выявило уязвимость системы безопасности, которая могла эксплуатироваться в ещё более гнусных целях».

Apple недавно заявила, что не будет рассматривать возможность возвращения Fortnite в App Store до тех пор, пока не будет завершена судебная тяжба с Epic Games, что может произойти не раньше, чем через несколько лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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