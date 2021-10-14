Apple Watch Series 7 лишились скрытого диагностического разъёма

Диагностический разъём присутствовал на всех смарт-часах Apple Watch с момента их запуска. В новых Watch Series 7 компания официально отказалась от его использования. Скрытый в месте крепления нижнего ремешка разъём, предназначенный для внутреннего использования Apple , официально не упоминался ни на веб-сайте компании, ни в документации.

theverge.com

Apple не реализовала никаких доступных пользователям функций посредством этого разъёма, хотя он мог использоваться и для зарядки часов. Это утверждение подтвердил производитель аксессуаров, Reserve Strap, который выпустил ремешок с интегрированными аккумуляторами, подключающийся прямо к диагностическому порту. Кроме того, через этот порт часы заряжались быстрее, чем с помощью оригинального ЗУ. К сожалению, Apple быстро заблокировала эту возможность. После этого разъём использовался только для внутренних целей Apple , таких как диагностика и программный ремонт часов.

theverge.com

Конечно, Apple по-прежнему нужен способ диагностики Apple Watch, и, похоже, она заменила таинственный разъём не менее загадочным беспроводным модулем, работающим на частоте 60,5 ГГц. Он соединяется с магнитной док-станцией, способной передавать сервисные команды. Это стало почвой для предположений, что Apple использует Watch Series 7 в качестве испытательной платформы для будущего iPhone, которому приписывают отказ от физического интерфейсного разъёма.



