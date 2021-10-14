Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук

Руководство Apple на предыдущем квартальном мероприятии уже предупреждало, что дефицит электронных компонентов начнёт влиять на способность компании выпускать достаточное количество смартфонов, хотя до этого всё ограничивалось преимущественно планшетами и ноутбуками. По некоторым данным, Apple будет вынуждена выпустить в этом году не 90 млн, а около 80 млн iPhone новейшего поколения.

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О корректировке планов компании из Купертино традиционно сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В качестве причины, побудившей Apple пересмотреть планы, упоминается дефицит сторонних электронных компонентов, часть из которых поставляется компаниями Texas Instruments и Broadcom. Первая снабжает Apple контроллерами питания для дисплеев смартфонов, вторая специализируется на телекоммуникационных решениях. Если Texas Instruments некоторую часть своей продукции ещё способна выпускать самостоятельно, то Broadcom целиком полагается на услуги подрядчиков, а ситуация в этой сфере далека от нормальной.

Нехватка компонентов уже сказывается на сроках ожидания заказанных iPhone новейшего семейства. Сайт Apple предлагает первым покупателям ждать приобретаемые смартфоны около месяца, не все модели в настоящий момент доступны для заказа и в сторонних магазинах. Четвёртый квартал для Apple должен стать генератором существенной выручки — около $120 млрд, что на 7 % выше результата аналогичного периода прошлого года, и больше всей годовой выручки компании десятилетней давности. Способность Apple поставлять часы Watch Series 7 и некоторые другие продукты тоже пострадала в результате дефицита компонентов.



