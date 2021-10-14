Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук

Руководство Apple на предыдущем квартальном мероприятии уже предупреждало, что дефицит электронных компонентов начнёт влиять на способность компании выпускать достаточное количество смартфонов, хотя до этого всё ограничивалось преимущественно планшетами и ноутбуками. По некоторым данным, Apple будет вынуждена выпустить в этом году не 90 млн, а около 80 млн iPhone новейшего поколения.

Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук

Источник изображения: Bloomberg

О корректировке планов компании из Купертино традиционно сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В качестве причины, побудившей Apple пересмотреть планы, упоминается дефицит сторонних электронных компонентов, часть из которых поставляется компаниями Texas Instruments и Broadcom. Первая снабжает Apple контроллерами питания для дисплеев смартфонов, вторая специализируется на телекоммуникационных решениях. Если Texas Instruments некоторую часть своей продукции ещё способна выпускать самостоятельно, то Broadcom целиком полагается на услуги подрядчиков, а ситуация в этой сфере далека от нормальной.

Нехватка компонентов уже сказывается на сроках ожидания заказанных iPhone новейшего семейства. Сайт Apple предлагает первым покупателям ждать приобретаемые смартфоны около месяца, не все модели в настоящий момент доступны для заказа и в сторонних магазинах. Четвёртый квартал для Apple должен стать генератором существенной выручки — около $120 млрд, что на 7 % выше результата аналогичного периода прошлого года, и больше всей годовой выручки компании десятилетней давности. Способность Apple поставлять часы Watch Series 7 и некоторые другие продукты тоже пострадала в результате дефицита компонентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Monobank и lifecell запускают виртуальную SIM-картуMonobank и lifecell запускают виртуальную SIM-карту
Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"
Полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройствомПолезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством
Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750GСмартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G
В Украине установили стандарты качества мобильной связиВ Украине установили стандарты качества мобильной связи
Блок рекламы


Похожие новости
Apple выпустила iOS 15.0.2 с исправлением ряда небольших проблемApple выпустила iOS 15.0.2 с исправлением ряда небольших проблем
Apple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукциюApple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукцию
Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политикуНидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику
На границе с Польшей у украинца изъяли более 60 iPhone 13На границе с Польшей у украинца изъяли более 60 iPhone 13
Автоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум классаАвтоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум класса
Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMarkКамеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark
Что скрывает iPhone 13 Pro: специалисты iFixit препарировали новейший флагманЧто скрывает iPhone 13 Pro: специалисты iFixit препарировали новейший флагман
В Apple iOS 15 появилась функция защиты от паденийВ Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений
iOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности AppleiOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности Apple
Samsung не может выпустить Galaxy S21 FE из-за острого дефицита чипов и малых объёмов производстваSamsung не может выпустить Galaxy S21 FE из-за острого дефицита чипов и малых объёмов производства
Последние новости
Подгружаем последние новости