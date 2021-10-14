Док-станции Google Pixel Stand второго поколения получит вентилятор и обеспечит беспроводную зарядку до 23 Вт

О смартфонах Google Pixel 6, презентация которых намечена на 19 октября, уже известно практически всё. Свежая утечка раскрывает дизайн и технические характеристики док-станции Google Pixel Stand второго поколения, которая, как ожидается, будет представлена вместе с новыми смартфонами.

Док-станции Google Pixel Stand второго поколения получит вентилятор и обеспечит беспроводную зарядку до 23 Вт

gizmochina.com

Согласно новой утечке, док-станция для грядущих флагманов Google предложит более высокую скорость восполнения заряда, чем устройство предыдущего поколения, и будет оборудована вентилятором для охлаждения от перегрева при работе. Новинка будет оснащена системой беспроводной передачи энергии с двумя катушками для зарядки смартфона и отдельной катушкой для носимых устройств. При использовании с совместимыми устройствами, передаваемая мощность сможет достигать 23 Вт.

Док-станции Google Pixel Stand второго поколения получит вентилятор и обеспечит беспроводную зарядку до 23 Вт

gizmochina.com

При использовании смартфона с док-станцией, его можно будет использовать в качестве цифровой фоторамки, панели управления умным домом, точки доступа к голосовому ассистенту Google Ассистент и многого другого. Подставка будет подключаться к электросети посредством порта USB-C. Ожидается, что стоимость устройства составит $79.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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