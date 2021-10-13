Monobank и lifecell запускают виртуальную SIM-карту

Совместными усилиями monobank и lifecell подготовили для украинцев возможность приобретения виртуальной SIM-карты. О преимуществах, которые получат клиенты банка благодаря e-Sim от lifecell, рассказал Олег Гороховский.

По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, в приложении банка уже тестируется возможность подключения е-sim от lifecell. До конца октября 2021 года приобрести виртуальную SIM-карту в приложении monobank сможет любой желающий.

По сути, e-sim — это встроенная SIM-карта. Для нее не нужен слот в смартфоне, как для обычной физической карты. На базе одной виртуальной SIM-карты владелец сможет подключить сразу несколько телефонных номеров (от двух до десяти, в зависимости от установок производителя гаджета).

Цифровой номер можно использовать из предложенных, а можно с помощью специального конструктора составить свой, комфортный для запоминания, номер телефона. Это важно, поскольку каждый раз нужно будет выбирать, какую карту использовать. Виртуальная SIM-карта считается гораздо более надежной, чем физическая.

"Кроме случайного номера вы можете выбрать хороший предложенный номер или подобрать подходящий в конструкторе", — отметил соучредитель monobank.

Олег Гороховский отметил, что купить виртуальную SIM-карту можно будет прямо в приложении monobank за 150 гривен, которые затем будут возвращены в виде кешбека. Кроме того, на счету e-sim будет 150 гривен для оплаты тарифа. Фактически потраченные на покупку виртуальной карты деньги будут возвращены владельцу.

Напомним, monobank и ПриватБанк обвинили в разрушении бизнеса украинцев.