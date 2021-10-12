Смартфоны Google Pixel 6 будут стоить от 649 евро и получат пять лет обновлений безопасности

На минувших выходных британская розничная сеть Carphone Warehouse разместила в интернете сайт-тизер (на данный момент закрыт), посвящённый смартфонам Google Pixel 6. Сайт был полон информации о грядущих флагманах. Самым любопытным, вероятно, являлось утверждение, что новинки получат пятилетнюю поддержку производителя.

arstechnica.com

Google не рассказывала, почему решила перейти в новых Pixel на свои фирменные чипсеты Tensor вместо ставших привычными Qualcomm Snapdragon. Неоднократно выдвигались предположения, что компания решила пойти на такой шаг не в последнюю очередь ради продления сроков поддержки Android, что позволит Google лучше конкурировать с Apple на мобильном рынке. Напомним, что Apple уже семь лет обеспечивает поддержку для iPhone 6S — его всё ещё можно обновить до самой последней версии iOS .

arstechnica.com

Заметим, что чипы Qualcomm представляют собой серьёзную проблему, когда речь заходит об обновлениях программного обеспечения. Некоторые компании, такие как Samsung, продлевают срок обновления Android на своих устройствах до трёх лет и предлагают сверх этого ещё год обновлений безопасности, однако ни один из клиентов Qualcomm не имеет права поддерживать смартфоны дольше. В случае с Pixel 6 никто кроме самой Google не сможет влиять на сроки поддержки смартфонов. Поисковый гигант, как и Apple , теперь будет контролировать как железо, так и программное обеспечение своих смартфонов. Конечно, стоит заметить, что на сайте Carphone Warehouse сообщается о том, что Google будет предоставлять не менее пяти лет крупных обновлений безопасности, так что вероятно, что масштабных обновлений ОС для новинки будет меньше.

arstechnica.com

Google проделала много работы, чтобы сделать Pixel 6 самым долгоиграющим смартфоном серии. Android 12 кардинально изменит способ развёртывания ядра Linux Android на новых устройствах с помощью Generic Kernel Image (GKI). С GKI, который, как ожидается, дебютирует на Pixel 6, Google сократит процесс до одного форка с модульной системой для всех настроек и драйверов и сократит возраст ядра вдвое. Google также представляет официальную систему обновления ядра, которая позволит компании доставлять обновление ядра Linux через Google Play.

arstechnica.com

Сайт Carphone Warehouse также раскрыл некоторые подробности о чипсете Google Tensor. Помимо обычных заявлений о впечатляющих фотовозможностях, на сайте было сказано, что чип предложит до 80 % более высокую производительность. Стоит заметить, что в этом случае новинка сравнивается с Pixel 5, который был типичным смартфоном среднего класса с процессором Snapdragon 765G. Кроме того, сообщается, что Pixel 6 и 6 Pro поддерживают 30-Вт проводную зарядку. Что касается беспроводной зарядки, для Pixel 6 её мощность составит 21 Вт, а для Pixel 6 Pro — 23 Вт. Как раз до 23 Вт способна обеспечить новая зарядная станция Google Pixel Stand.

Что касается цен, Pixel 6 будет стоить 649 евро. Pixel 6 Pro обойдётся покупателям в 899 евро. Pixel 6 будет конкурировать с iPhone 13 и Samsung Galaxy S21, а конкурентами Pixel 6 Pro станут более продвинутые iPhone 13 Pro и Galaxy S21+.



