Apple выпустила iOS 15.0.2 с исправлением ряда небольших проблем

Сегодня Apple выпустила iOS 15.0.2, второе обновление iOS 15, которая стала доступно широкой публике в сентябре. Новая версия iOS вышла через полторы недели после запуска iOS 15.0.1, и исправляет ряд ошибок, присутствующих в предыдущих версиях ПО.

Apple выпустила iOS 15.0.2 с исправлением ряда небольших проблем

macrumors.com

Согласно примечаниям к выпуску, обновление устраняет проблему, которая может привести к потере изображений, сохранённых из переписки в iMessage, если связанное сообщение было удалено. В iOS 15.0.2 также исправлена проблема, из-за которой кошелёк Leather Wallet для iPhone не мог подключиться к «Локатору», и ошибка, из-за которой Air Tags не отображались в списке устройств. В свежем обновлении iOS разработчики Apple устранили ошибку, которая может привести к тому, что CarPlay не может открывать аудиоприложения, а также проблему, которая может привести к сбою при восстановлении или обновлении ОС на iPhone 13.

Apple выпустила iOS 15.0.2 с исправлением ряда небольших проблем

macrumors.com

Традиционно, свежее обновление iOS содержит ряд исправлений безопасности. Вместе с iOS 15.0.2 выпущена и iPad OS 15.0.2, которая, в целом, несёт те же изменения. Свежие версии операционных систем уже доступны для всех совместимых устройств. Установить новое программное обеспечение можно через пункт «Обновление ПО» в меню настроек iPhone, iPad и iPod Touch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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