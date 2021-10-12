Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G

Motorola представила среднебюджетный смартфон G50 в августе этого года. Теперь, спустя всего пару месяцев, появилась информация о подготовке к релизу его преемника — Motorola G51 5G засветился в базе данных Geekbench, демонстрируя свои ключевые характеристики.

gizmochina.com

Согласно данным бенчмарка, Motorola G51 будет работать под управлением Android 11 из коробки. Смартфон набирает 543 балла в одноядерном и 1675 баллов в многоядерном тестах Geekbench 5. Кроме того, сообщается, что процессор устройства содержит шесть ядер, работающих на частоте 1,9 ГГц и два высокопроизводительных ядра с максимальной тактовой частотой 2,21 ГГц. Это соответствует характеристикам чипа Qualcomm Snapdragon 750G. По данным бенчмарка, смартфон получит 4 Гбайт оперативной памяти, хотя предполагается и наличие версии с 6 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя устройства пока не раскрывается.

gizmochina.com

Напомним, что Motorola G50 оснащён 6,5-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 90 Гц. Он может похвастаться тройной основной камерой с главным 48-Мп сенсором и чипом MediaTek Dimensity 700.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в ViberПосле сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber
Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"
Новый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцевНовый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцев
Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политикуНидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику
Блок рекламы


Похожие новости
Полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройствомПолезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством
Смартфоны со съемными батареями: почему их больше не производятСмартфоны со съемными батареями: почему их больше не производят
Realme готовит смартфон GT Neo 2T на чипсете MediaTek Dimensity 1200Realme готовит смартфон GT Neo 2T на чипсете MediaTek Dimensity 1200
Смартфон OnePlus 9RT получит чип Snapdragon 888 и 120-Гц дисплейСмартфон OnePlus 9RT получит чип Snapdragon 888 и 120-Гц дисплей
Xiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S ProXiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro
Смартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в ЕвропеСмартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в Европе
Новый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцевНовый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцев
Samsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучейSamsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучей
Высокий спрос на чипы и гибкие смартфоны обеспечат Samsung выручку выше ожиданийВысокий спрос на чипы и гибкие смартфоны обеспечат Samsung выручку выше ожиданий
Realme выпустит смартфон Q3s с поддержкой 5G и 30-Вт зарядкойRealme выпустит смартфон Q3s с поддержкой 5G и 30-Вт зарядкой
Последние новости
Подгружаем последние новости