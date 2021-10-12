Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G

Motorola представила среднебюджетный смартфон G50 в августе этого года. Теперь, спустя всего пару месяцев, появилась информация о подготовке к релизу его преемника — Motorola G51 5G засветился в базе данных Geekbench, демонстрируя свои ключевые характеристики.

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Согласно данным бенчмарка, Motorola G51 будет работать под управлением Android 11 из коробки. Смартфон набирает 543 балла в одноядерном и 1675 баллов в многоядерном тестах Geekbench 5. Кроме того, сообщается, что процессор устройства содержит шесть ядер, работающих на частоте 1,9 ГГц и два высокопроизводительных ядра с максимальной тактовой частотой 2,21 ГГц. Это соответствует характеристикам чипа Qualcomm Snapdragon 750G. По данным бенчмарка, смартфон получит 4 Гбайт оперативной памяти, хотя предполагается и наличие версии с 6 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя устройства пока не раскрывается.

gizmochina.com

Напомним, что Motorola G50 оснащён 6,5-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 90 Гц. Он может похвастаться тройной основной камерой с главным 48-Мп сенсором и чипом MediaTek Dimensity 700.



