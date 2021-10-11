Киевстар решила изменить условия пользования безлимитным мобильным интернетом

Компания Киевстар решила изменить условия пользования безлимитным мобильным интернетом. Он станет еще доступнее и быстрее.

Киевстар вводит новые ограничения на объем и скорость безлимитного мобильного интернета

Безлимитный мобильный интернет от Киевстар станет в некоторых тарифных планах еще "безлимитнее", а также увеличит свою скорость.

В частности, ограничений по скорости мобильного интернета теперь не будет в таких тарифных планах:

  • Максимальный Безлим 500;
  • Smart Business, Smart Business+;
  • Smart Premium;
  • Киевстар 4G Business;
  • Киевстар 4G Business Premium;
  • Киевстар 4G Business VIP.
Киевстар вводит новые ограничения на объем и скорость безлимитного мобильного интернета

Объем мобильного интернета, который будет подаваться на максимальной скорости, увеличат до 60 Гб в таких тарифных планах:

  • Максимальный Безлим 400;
  • Максимальный Безлим 400 2018;
  • Smart Max + ;
  • Киевстар 4G Ultra.

В тарифе Видео без границ 2018 можно будет ежедневно пользоваться полутора гигабайтами (1,5 Гб) безлимитного мобильного интернета на максимальной скорости. Правда, для этого нужно будет своевременно оплачивать стоимость тарифа.

Для остальных тарифов с безлимитным мобильным интернетом он будет подаваться на максимальной скорости для объема использования до 40 Гб в течение четырех недель.

Все эти изменения вступят в силу с 12 октября нынешнего года.

С этого же дня прекращается действие Политики справедливого пользования сетевыми ресурсами, а также изменится название услуги Турбокнопка на Турбодень.

Напомним, Киевстар, Vodafon и других операторов обязывают обеспечить качественный мобильный интернет во всех городах и селах Украины. Уже в ближайшие годы в самых отдаленных селах покрытие должно быть не хуже, чем в столице.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в ViberПосле сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber
Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"
Новый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцевНовый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцев
Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политикуНидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар отключит старые тарифные планыКиевстар отключит старые тарифные планы
Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифыКиевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы
Киевстар предлагают клиентам получить скидкуКиевстар предлагают клиентам получить скидку
Киевстар запустил выгодный тарифный планКиевстар запустил выгодный тарифный план
Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривенКиевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен
Epic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App StoreEpic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App Store
Киевстар снизил тарифы на мобильную связьКиевстар снизил тарифы на мобильную связь
Киевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 ГбитКиевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 Гбит
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"
Последние новости
Подгружаем последние новости