Компания Киевстар решила изменить условия пользования безлимитным мобильным интернетом. Он станет еще доступнее и быстрее.

Безлимитный мобильный интернет от Киевстар станет в некоторых тарифных планах еще "безлимитнее", а также увеличит свою скорость.

В частности, ограничений по скорости мобильного интернета теперь не будет в таких тарифных планах:

Максимальный Безлим 500;

Smart Business, Smart Business+;

Smart Premium;

Киевстар 4G Business;

Киевстар 4G Business Premium;

Киевстар 4G Business VIP.

Объем мобильного интернета, который будет подаваться на максимальной скорости, увеличат до 60 Гб в таких тарифных планах:

Максимальный Безлим 400;

Максимальный Безлим 400 2018;

Smart Max + ;

Киевстар 4G Ultra.

В тарифе Видео без границ 2018 можно будет ежедневно пользоваться полутора гигабайтами (1,5 Гб) безлимитного мобильного интернета на максимальной скорости. Правда, для этого нужно будет своевременно оплачивать стоимость тарифа.

Для остальных тарифов с безлимитным мобильным интернетом он будет подаваться на максимальной скорости для объема использования до 40 Гб в течение четырех недель.

Все эти изменения вступят в силу с 12 октября нынешнего года.

С этого же дня прекращается действие Политики справедливого пользования сетевыми ресурсами, а также изменится название услуги Турбокнопка на Турбодень.

Напомним, Киевстар, Vodafon и других операторов обязывают обеспечить качественный мобильный интернет во всех городах и селах Украины. Уже в ближайшие годы в самых отдаленных селах покрытие должно быть не хуже, чем в столице.