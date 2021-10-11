Полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством

На смартфонах Xiaomi есть несколько важных функций по умолчанию, которые влияют на работу устройства в целом. Так, специалист по смартфонах Xiaomi рассказал, почему нельзя выключать функцию "Оптимизация MIUI", и я какими проблемами могут столкнуться пользователи при ее случайном отключении.

Названа полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством

В частности, если данную функцию выключить, то в настройках можно заметить новые пункты. Могут измениться формы значков приложений в меню, некорректно начать отображаться контакты. Некоторые пользователи смартфонов могут заметить, что на их устройствах исчезла опция установки собственных мелодий и рингтонов на звонок, а от приложений не поступают сообщения. На все это влияет "Оптимизация MIUI".

Среди других признаков, связанных с вашим смартфоном Xiaomi что-то не так, - появление неверных сведений о состоянии хранилища, непроизвольные отключения / включения экрана при разговоре, некорректное отображение шрифтов, быстрая разрядка батареи, отказ смартфона реагировать на сенсорные команды, мерцание экрана.

Если вы находите у себя подобные признаки, тогда проверьте, не отключена ли на вашем смартфоне функция "Оптимизация MIUI". Исправить ситуацию поможет команда восстановления стандартных настроек. Ее можно найти в "Меню для разработчиков", нажав "Восстановить по умолчанию".

Названа полезная функция в смартфонах Xiaomi, отключение которой приводит к проблемам с устройством
Как известно, после обновления моделей Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi 11 Ultra к MIUI 12.5, смартфоны начали выходить из строя. Разработчики пока пытаются решить эту проблему.

Напомним, Xiaomi запустит масштабное обновление приложения "Галерея" на смартфонах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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