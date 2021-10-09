Apple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукцию

Государственная таможенная служба заявила, что в субботу, 9 октября, в Украину прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple .

По данным ГПС, она состоит из 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7, 5 млн долларов.

"Гостаможслужба рада приветствовать первую официальную продукцию Apple в Украине. Мы сделаем, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее и украинский рынок наполнили оригинальные товары одного их крупнейших ИТ-гигантов мира", - заявил по этому поводу заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Ранее официальным импортером всей продукции Apple была фирма "Асбис-Украина".

Напомним, 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.