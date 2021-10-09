Apple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукцию

В Киев прибыли 8 тысяч "белых" айфонов.

Apple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукцию
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Государственная таможенная служба заявила, что в субботу, 9 октября, в Украину прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple.

По данным ГПС, она состоит из 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7, 5 млн долларов.

"Гостаможслужба рада приветствовать первую официальную продукцию Apple в Украине. Мы сделаем, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее и украинский рынок наполнили оригинальные товары одного их крупнейших ИТ-гигантов мира", - заявил по этому поводу заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Ранее официальным импортером всей продукции Apple была фирма "Асбис-Украина".

Напомним, 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине.

В сентябре состоялась встреча президента Владимира Зеленского с генеральным директором Apple Тимом Куком во время которой президент сообщил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Apple на своей территории.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в ViberПосле сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber
Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"
Google представила стабильную версию Android 12Google представила стабильную версию Android 12
Новый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцевНовый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политикуНидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику
В Apple iOS 15 появилась функция защиты от паденийВ Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений
iOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности AppleiOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности Apple
Apple выпустила iOS 15 для iPhoneApple выпустила iOS 15 для iPhone
Apple удалила из App Store клавиатуру FlickType для Apple Watch, а затем выпустила её клонApple удалила из App Store клавиатуру FlickType для Apple Watch, а затем выпустила её клон
Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)
После проигрыша Apple в суде магазин App Store будет терять миллиарды ежегодноПосле проигрыша Apple в суде магазин App Store будет терять миллиарды ежегодно
Смартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причинаСмартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причина
Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhoneApple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
Epic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App StoreEpic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App Store
Последние новости
Подгружаем последние новости