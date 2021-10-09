Смартфон OnePlus 9RT получит чип Snapdragon 888 и 120-Гц дисплей

Накануне стало известно, что 13 октября дебютирует производительный смартфон OnePlus 9RT с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). А теперь разработчик обнародовал новый тизер, официально раскрывающий ключевые технические характеристики устройства.

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Будет применён процессор Qualcomm Snapdragon 888. Данное изделие содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Говорится о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 65 Вт. Смартфон показан на тизере в серебристом варианте цветового исполнения.

В оснащение войдёт качественный дисплей E4 AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Будет применена 6,55-дюймовая панель формата Full HD+ с разрешением 1080 x 2400 точек.

Аппарат получит оперативную память LPDDR5 RAM и флеш-накопитель UFS 3.1. Ёмкость ОЗУ, как ожидается, составит 8 и 12 Гбайт, вместимость хранилища — до 256 Гбайт.

Наконец, говорится о наличии тройной основной камеры. Она вберёт в себя 50-мегапиксельный датчик, широкоугольный блок с разрешением 8 или 16 млн пикселей и 2-мегапиксельный макромодуль.



