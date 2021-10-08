Киевстар отключит старые тарифные планы

Абонентам одного из крупнейших мобильных операторов Киевстар объявили, что целый список существующих тарифных планов будут отключены и заменены новыми.

Киевстар определил ряд пакетов услуг, которые перестанут быть доступными для подключений. Это не значит, что их полностью отменят, некоторое время ранее подключившиеся к данным тарифам абоненты продолжат ими пользоваться в прежнем режиме.

Тарифные планы Киевстар в октябре 2021 года перестанут быть доступными для подключения. Среди них: "Общение без границ"; "Развлечения без границ"; "Видео без границ"; "Максимальный безлим" и "Все вместе".

Данные пакеты услуг заменят новыми, которые получили название "Базовый 2020", "Семейный 2020", "Премиум HD 2020". По сути, это те же тарифные планы, но с добавленными услугами ТВ и домашнего интернета.

Кроме того, в Киевстар планируют часть старых тарифных планов, к которым давно уже не подключают новых абонентов, уйдут в архив и прекратят свое существование. Некоторые пакеты услуг переименуют и расширят.

Отметим, что компания Киевстар в первый месяц осени 2021 года объявила об активации технологии 4G на семидесяти пяти базовых станциях. Благодаря этому десятки тысяч жителей Украины получили доступ к высокоскоростному интернету.

Напомним, чиновники Минэкономики обвинили Киевстар в обмане и навязывании платных услуг.