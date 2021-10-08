Xiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro

Марка Black Shark, поддерживаемая китайской компанией Xiaomi, обнародовала тизер, сообщающий о скором анонсе новых смартфонов игрового уровня. Речь идёт о мощных аппаратах Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro.

Xiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro

Здесь и ниже изображения Black Shark

В основу устройств ляжет процессор Snapdragon 888 Plus разработки Qualcomm. Это изделие объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Гаджеты получат дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Кроме того, говорится о наличии аккумуляторной батареи с поддержкой сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт.

Xiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro

Как можно видеть на тизерах, в оснащение войдёт тройная тыльная камера с горизонтальным расположением оптических модулей. Смартфоны смогут похвастаться высокоэффективной системой охлаждения.

Xiaomi на следующей неделе представит игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro

Модели Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro, как ожидается, будут отличаться конфигурацией датчиков изображений и размером памяти. Так, базовая версия может получить 48-мегапиксельный основной сенсор, а старшая модификация — 64-мегапиксельный.

Официальная презентация аппаратов состоится 13 октября. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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