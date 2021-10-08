В Украине установили стандарты качества мобильной связи

Скорость загрузки - не менее 2 Мбит, отправки - 0,5 Мбит.

В Украине установили стандарты качества мобильной связи
Фото: Global Office

Государственная служба специальной связи и защиты информации установила технические показатели качества мобильного интернета. Они предусматривают, что каждый украинец при любых условиях может рассчитывать на минимально допустимый, но качественный уровень мобильной связи.

Министерство цифровой трансформации заявило, что скорость загрузки файлов для пользователя должна составлять не менее 2 мегабит (0,25 МБ) в секунду, а их отправка - не менее 0,5 мегабит (0,0625 МБ) в секунду.

"Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. Но сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же город или село могут считаться покрытыми, только если связь будет доступна минимум на 65% территории", - сказал по этому поводу министр Михаил Федоров.

В 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни один показатель в них не был установлен: для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения.

В 2020 году Кабинет министров утвердил план мер по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы, чтобы выровнять требования для операторов по качеству. Новые показатели гарантируют минимально достаточное качество связи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в ViberПосле сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber
Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"
Realme выпустит смартфон Q3s с поддержкой 5G и 30-Вт зарядкойRealme выпустит смартфон Q3s с поддержкой 5G и 30-Вт зарядкой
Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифыКиевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
Американская комиссия по связи примет меры против «угона» сотовых номеров мошенникамиАмериканская комиссия по связи примет меры против «угона» сотовых номеров мошенниками
В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператораВ Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора
Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокругБелорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг
Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломатьсяСмартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться
Мобильная связь подорожает в УкраинеМобильная связь подорожает в Украине
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
Обновление до iOS 14.7.1 лишило некоторых пользователей связиОбновление до iOS 14.7.1 лишило некоторых пользователей связи
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
Последние новости
Подгружаем последние новости