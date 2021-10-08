В Украине установили стандарты качества мобильной связи

Государственная служба специальной связи и защиты информации установила технические показатели качества мобильного интернета. Они предусматривают, что каждый украинец при любых условиях может рассчитывать на минимально допустимый, но качественный уровень мобильной связи.

Министерство цифровой трансформации заявило, что скорость загрузки файлов для пользователя должна составлять не менее 2 мегабит (0,25 МБ) в секунду, а их отправка - не менее 0,5 мегабит (0,0625 МБ) в секунду.

"Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. Но сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же город или село могут считаться покрытыми, только если связь будет доступна минимум на 65% территории", - сказал по этому поводу министр Михаил Федоров.

В 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни один показатель в них не был установлен: для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения.

В 2020 году Кабинет министров утвердил план мер по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы, чтобы выровнять требования для операторов по качеству. Новые показатели гарантируют минимально достаточное качество связи.