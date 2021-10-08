Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику

Антимонопольная служба Нидерландов признала правила Apple, требующие от разработчиков приложений использовать исключительно её платёжную систему, антиконкурентными. Согласно имеющимся данным, ведомство намерено обязать американскую компания внести корректировки в политику, которые позволят разработчикам интегрировать сторонние платёжные системы в свои продукты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Нидерланды признали запрет сторонних платёжных систем в Apple App Store антиконкруентным — компанию заставят поменять политику

Изображение: Gonzalo Fuentes / Reuters

Напомним, действующие правила Apple обязуют разработчиков использовать платёжную систему компании, которая облагает сервисным сбором от 15 до 30 % все совершаемые пользователями транзакции. Расследование антимонопольного ведомства Нидерландов, в рамках которого оценивался уровень злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS, началось ещё в 2019 году. Однако со временем масштаб расследования был существенно сокращён и ведомство сосредоточилось на приложениях для знакомств. В частности, была рассмотрена жалоба компании Match Group, являющейся владельцем сервиса знакомств Tinder, которая заявила, что правила Apple не позволяют разработчикам предоставить клиентам сервиса возможность оплаты услуг напрямую.

Согласно имеющимся данным, в прошлом месяце Управление по делам потребителей и рынков (ACM) Нидерландов проинформировало Apple о необходимости внесения изменений в действующие правила, регламентирующие взаимодействие технологического гиганта со сторонними разработчиками приложений для iOS. ACM не оштрафовало Apple, но не исключено, что это произойдёт в случае, если американская компания не позволит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы. Официальные представители ACM отказались от комментариев по данному вопросу, заявив, что в настоящее время это дело проходит юридическую экспертизу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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