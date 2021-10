В Японии открыто антимонопольное расследование в отношении Android и iOS

Японская Комиссия по справедливой торговле (Fair Trade Commission) открыла расследование с целью установить, используют ли Apple и Google своё доминирующее положение на рынке мобильных ОС для устранения конкурентов и существенных ограничений возможностей потребителей.

Источник: asia.nikkei.com

Как сообщил генеральный секретарь ведомства Суити Сугахиса (Shuichi Sugahisa), в рамках расследования будут опрошены разработчики систем, разработчики приложений, а также пользователи смартфонов. Предметом расследования станут рыночные условия реализации не только смартфонов, но также смарт-часов и других носимых устройств. По результатам расследования надзорный орган составит отчёт с описанием структуры рынка мобильных ОС, а также перечислит причины, по которым в конкурентной борьбе отсутствует значимая динамика. Комиссия будет работать совместно с государственным Советом по конкуренции на цифровом рынке (Digital Market Competition Council), который уже проводит собственное расследование. Практики, признанные антиконкурентными, будут перечислены в данном отчёте вместе с возможными нарушениями японского антимонопольного законодательства.

В феврале в Японии был принят «Закон о повышении прозрачности и справедливости цифровых платформ» (Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms). Если сотрудники соответствующих ведомств решат, что он применим к рынку ОС, то их разработчикам будет предложено представлять регулярные отчёты о сделках в Министерство экономики, торговли и промышленности. В Японии доля Apple iOS занимает около 70 % рынка мобильных ОС — оставшиеся 30 % составляет доля Android.

Google часто обвиняют в том, что она вынуждает разработчиков смартфонов устанавливать свой поисковый сервис и другие приложения в качестве условия для использования Android. Комиссия хочет установить, используют ли Apple и Google своё доминирующее положение для подавления приложений от конкурентов и, как следствие, нанесения ущерба потребителям. Профильные ведомства по всему миру сейчас стремятся в принудительном порядке снять подобные ограничения, которые техногиганты накладывают на потребителей и разработчиков.

Японская Комиссия по справедливой торговле занимается расследованиями цифровой отрасли с 2019 года. Новая инициатива станет уже четвёртой: до этого были открыты расследования по рынкам электронной коммерции и магазинов приложений, цифровой рекламы и облачных сервисов.