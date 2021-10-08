Galaxy Z Flip 3 регистрирует все падения, чтобы Samsung могла отказать в гарантийном обслуживании

Компания Samsung приняла дополнительные меры для выявления пользователей, роняющих или бросающих свои складные смартфоны и после требующих обслуживания по гарантии. По некоторым данным, складной Galaxy Z Flip 3 регистрирует все падения для возможного последующего отказа в бесплатном ремонте или замене.

techspot.com

Судя по данным пользователей Twitter , Reddit и китайской социальной сети Weibo, складной Galaxy Z Flip 3 ведёт записи всех падений с высоты более метра, а сервисные инженеры могут в любое время получить к ним доступ и, если необходимо, отказать в бесплатном ремонте, даже если модель находится на гарантии.

В частности, в Twitter уже появились истории с конкретными примерами — один из пользователей принёс сломанный смартфон в сервис и специалист немедленно установил, что его роняли три раза, один из них — за 10 часов до поломки дисплея. При этом представитель компании принял решение выполнить ремонт по гарантии, хотя имеются и обратные примеры, часто всё зависит от доброй воли сотрудника сервисного центра.

В связи с этим пользователям рекомендуется ни в коем случае не бросать новинку на диваны и кровати, как это часто делается даже добросовестными владельцами — хотя смартфон в нормальном техническом состоянии легко перенесёт такие падения, «инциденты» останутся в логах в любом случае и будет трудно доказать специалистам сервиса, что смартфон падал не на бетонный пол.



