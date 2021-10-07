Украинцы смогут по-новому оформлять субсидии через "Дию"

Украинцы уже очень скоро смогут оформлять субсидии в "Дії". Сейчас на портале доступны более 70 различных электронных услуг, и вскоре к ним добавятся оформление субсидий, льгот, услуг для ветеранов и матерей-одиночек.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал, что новые услуги будут доступны уже осенью.

На сегодняшний день в "Дії" доступны более 12 документов и 12 услуг, а на портале "Дія" – 70 различных электронных услуг. Замена водительского удостоверения, например, возможна только через мобильное приложение.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). Оформить субсидию онлайн можно через сайт Минсоцполитики. Для этого нужно зайти в раздел "Е-Сервисы", выбрать "Субсидии", и заполнить регистрационную форму.

Далее документы на субсидию можно подать как в электронном виде, так и в бумажном. Если вы введете свой адрес электронной почты, то вам пришлют PDF-версию формы, которую нужно будет распечатать и отнести в орган соцзащиты.

Вскоре все тоже самое, только по упрощенной схеме, можно будет сделать в "Дії".

Ранее сообщалось, как происходит проверка граждан при назначении субсидии, и сколько человек не прошли проверку в 2021 году.