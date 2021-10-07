Смартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в Европе

Китайская компания Realme обнародовала тизер, сообщающий о том, что смартфон среднего уровня Realme 8i выйдет на европейском рынке уже через неделю — 14 октября.

Смартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в Европе

Здесь и ниже изображения Realme

Аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ LCD с разрешением 2412 ? 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц. Эта панель обладает 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

В основу положен процессор MediaTek Helio G96 с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,05 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Mali-G57 MC2 GPU.

В арсенале новинки — 4 или 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет соответственно 64 и 128 Гбайт. Имеется слот для карты microSD.

Смартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в Европе

В тыльной части находится тройная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 2-мегапиксельным портретным блоком и 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки. Фронтальная камера способна формировать 16-мегапиксельные изображения.

Оснащение включает боковой дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Цена составит от 200 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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