LG начала работу над 12,9-дюймовым OLED-дисплеем для грядущего iPad Pro

LG Display начала разработку 12,9-дюймовой OLED-панели для будущего планшета Apple , сообщает издание The Elec. Сообщается, что экран сможет похвастаться повышенной яркостью и долговечностью, по сравнению с существующими дисплеями. Его размер намекает на то, что матрица предназначается для iPad Pro.

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The Elec недавно сообщало, что Apple готовится выпустить две новых модели iPad Pro с энергоэффективными OLED-дисплеями, изготовленными по технологии LTPO, в 2023 или 2024 году. Новинки смогут похвастаться улучшенной реализацией технологии ProMotion с более широким диапазоном частот обновления.

Теперь источник утверждает, что LG Display намерена запустить производство 12,9-дюймовой OLED-матрицы для iPad в период с конца 2023 по 2024 год. Ожидается, что часть аналогичных панелей для Apple будет производить Samsung Display. Сообщается, что LG Display планирует использовать технологию LTPO TFT, чтобы сделать OLED-панель в два раза ярче и продлить срок её службы до четырёх раз. Поскольку потребители используют планшеты гораздо дольше чем смартфоны, срок службы дисплея является одним из ключевых показателей. Ожидается, что в матрицах для iPad Pro будут использоваться те же подложки, что и в дисплеях iPhone 13 Pro.

macrumors.com

В недавней записке для инвесторов авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple отказалась от планов по выпуску iPad Air с OLED-матрицей в 2022 году. Теперь, вероятно, первыми планшетами компании с OLED-дисплеями станут 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro, которые выйдут на рынок в 2023 или 2024 году.



