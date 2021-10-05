Google представила стабильную версию Android 12

Новые стабильные версии Android раньше традиционно представляли в сентябре, однако в этом году Google немного задержала релиз новой платформы. Премьера ожидалась 5 октября, но разработчик Android 12 справился на день раньше.

gizchina.com

Хотя обычно первыми стабильную сборку получают смартфоны Google Pixel, в этот раз компания сначала разместила исходный код на площадке Android Open Source Project (AOSP). Сообщается, что модели Pixel получат новое программное обеспечение в ближайшие несколько недель. Не исключено, что владельцам Pixel придётся подождать до релиза смартфона Google шестой версии.

Поскольку код появился в базе AOSP, разработчики ROM-версий уже в скором времени смогут публиковать собственные сборки для различных моделей на базе Android 12. Можно ожидать, что первые версии появятся в сообществе разработчиков буквально в ближайшие часы.

Более серьёзные игроки, включая производителей смартфонов, будут выпускать собственные версии Android в ближайшие месяцы, в том числе — с собственными программными оболочками. По данным Google , смартфоны Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат Android 12 позже в этом году, при этом, как и всегда, речь идёт не обо всех смартфонах — это касается только моделей, выбранных самими компаниями.

По последним слухам, Google уже готовит расширенную версию Android 12.1 эксклюзивно для смартфонов Pixel и ещё не появившегося складного Pixel Foldable, по крайней мере — пока только для них.

Новая операционная система Android 12 имеет ряд улучшений в сравнении со своими предшественницами, включая улучшенное оформление интерфейса в стиле Material You. С перечнем функциональных обновлений можно ознакомиться в официальном блоге Google .



