После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили свою работу на устройствах пользователей, но пока эти социальные сети не работали, был зафиксирован приток новых пользователей в Viber. В пресс-службе Rakuten Viber в Украине заявили, что количество регистраций в мессенджере выросло на 500%.

После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber

Руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава написала об этом в своем Twitter.

"В Viber количество активаций увеличилось на 500%! Наша команда работает над тем, чтобы сервис работал стабильно во время высоких нагрузок", — написала Пертенава.

В Украине Viber и так был установлен на 97% смартфонов, поэтому такого всплеска регистраций как в Европе не наблюдалось.

После сбоя в Facebook и Instagram пользователи массово переходят в Viber

Тем временем, пока Viber считает прибыль, Facebook считает убытки. Основатель Facebook Марк Цукенберг за ночь опустился на шестое место в списке миллиардеров. В следствии масштабного сбоя он потерял $6,6 миллиарда. Кроме того, акции Twitter за это время упали в цене более чем на 6%, Facebook – на 5,7%, Amazon и Apple – на 2,8% каждая, Netflix – на 2,3%.

В результате масштабного сбоя хакеры сумели завладеть конфиденциальной информацией, касающейся 1,5 млрд пользователей Facebook. Пока Facebook, Instagram и WhatsApp не работали на протяжении пяти часов, в даркнете появились имена, номера телефонов, адреса электронной почты, местоположение и возраст пользователей.

Ранее Viber назвал скрытые функции, которыми пользуются только опытные пользователи мессенджера.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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