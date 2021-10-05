Lifecell запустил дешевый тариф за 75 грн в месяц

Мобильный оператор lifecell запустил дешевый тарифный план, который позволит экономить деньги, но при этом даст массу преимуществ владельцам. Подключить новый пакет услуг очень просто.

Lifecell запустил дешевый тариф с несколькими безлимитными услугами за 75 гривен в месяц

Новый тарифный план lifecell включает 7 ГБ мобильного интернета, полный безлимит на пользование социальными сетями и мессенджерами. Кроме того, в рамках тарифа есть возможность подключить на безлимитной основе два номера телефона других операторов, чтобы в любой момент можно было с ними связаться.

Тариф от lifecell получил название "Школьный Лайф", абонплата составляет всего 75 гривен за четыре недели. Пакет услуг рассчитан на пользование украинцами школьного возраста, которые смогут не только использовать интернет для учебы, общаться в соцсетях и мессенджерах, но и звонить бесплатно на все номера lifecell и два номера других операторов сотовой связи по Украине.

Lifecell запустил дешевый тариф с несколькими безлимитными услугами за 75 гривен в месяц

На день в тарифе "Школьный лайф" будет предоставлено 50 минут на совершение звонков на два номера других операторов. После исчерпания лимита школьник сможет звонить на эти номера, но продолжительность общения будет ограничиваться тремя минутами. Количество звонков при этом не лимитируется.

При желании владельца тарифного плана можно увеличить количество таких номеров (других операторов сотовой связи) до пяти. Стоимость такой услуги составит 25 гривен за каждый дополнительный номер на четыре недели.

Напомним, lifecell объявил о повышении тарифов на мобильную связь. Но при этом украинцам рассказали, как можно сэкономить на оплате звонков и мобильного интернета.


Шевченко Лилия, Тудей

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