Samsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучей

Samsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучей

Компания Samsung через свою страницу в китайской социальной сети Weibo официально подтвердила, что её грядущая однокристальная мобильная платформа серии Exynos, оснащённая графическим ядром AMD на архитектуре RDNA 2, получит поддержку технологии трассировки лучей.

В подробности о новом чипе компания вдаваться не стала. Согласно последним слухам, новая мобильная SoC под названием Exynos 2200 получит шесть графических вычислительных блоков AMD RDNA 2, в составе которых будут использоваться 384 потоковых процессора, а также шесть ускорителей трассировки лучей.

Samsung подтвердила, что мобильный чип Exynos с графикой AMD получит поддержку трассировки лучей

Процессору Exynos 2200 с кодовым названием Pamir также приписывают восемь физических вычислительных ядер: одно высокопроизводительное, три с несколько менее высокой производительностью и четыре энергоэффективных. Сообщается, что графика RDNA 2 в составе процессора носит кодовое название Voyager.

Изображение, опубликованное Samsung в социальной платформе Weibo, приведено лишь в рекламных целях. Технология трассировки лучей определённо не сможет добавлять дополнительных деталей к изображению, вроде появившейся горящей машины, что показана на правом снимке выше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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