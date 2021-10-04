Высокий спрос на чипы и гибкие смартфоны обеспечат Samsung выручку выше ожиданий

В эту пятницу компания Samsung Electronics должна раскрыть свой прогноз по выручке и операционной прибыли за третий квартал, который завершился в сентябре. Полная статистика будет предоставлена до конца октября. Аналитики ожидают, что Samsung выступит лучше прогнозов благодаря высоким ценам на полупроводниковые компоненты и хорошему спросу на новые смартфоны с гибким дисплеем.

Источник изображения: Nikkei Asian Review, AP/Samsung

По прогнозам экспертов, на которые ссылается Nikkei Asian Review, выручка компании в третьем квартале могла вырасти на 9,3 % до $62 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а операционная прибыль могла вырасти на 26,7 % до $13,4 млрд. Такой динамике способствовал рост цен на память, а также высокая популярность представленных в августе смартфонов Galaxy Z с гибким дисплеем. Кроме того, ослабление корейской национальной валюты способствовало увеличению выручки на несколько процентов.

Представители Hanwha Securities ожидают, что во второй половине текущего года Samsung выступит лучше конкурентов за счёт возросшей финансовой отдачи контрактного бизнеса, который сосредоточен на выпуске полупроводниковых компонентов для сторонних компаний. Samsung, как сообщается, в минувшем квартале удалось привлечь двух новых клиентов и поднять уровень выхода годной продукции. Операционная прибыль подразделения могла в результате превысить 10 %, что очень хороший показатель для отрасли.

Выход на свободу вице-президента и наследника империи Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) способствовал утверждению инвестиционных программ, важных для дальнейшего развития компании. В ближайшие три года Samsung рассчитывает вложить в собственное развитие более $205 млрд и расширить штат на 40 тысяч человек, причём упор будет сделан на бизнес по контрактному производству чипов.



