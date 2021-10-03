Lifecell повышает тарифы на связь: как можно cэкономить на оплате

Один из крупнейших украинских мобильных операторов – Lifecell повышает тарифы на связь. Компания сообщила, что тарифы подорожают в самое ближайшее время. Абонентам уже вовсю рассылают SMS-сообщения с этой не самой приятной вестью.

Мобильный оператор lifecell объявил о повышении тарифов на связь: как можно сэкономить на оплате

Повышение тарифов на связь у lifecell будет не символическим, а довольно ощутимым. Например, абонплата в тарифном плане "Смарт Лайф 2020" вырастет со 120 гривен сразу до 150. Аналогично подорожают и другие тарифные планы.

В lifecell объясняют такой непопулярный шаг тем, что выросла стоимость электроэнергии, а также плата за пользование радиочастотами. Несмотря на рост цен, мобильный оператор сдерживал повышение тарифов на связь, сколько мог. Однако далее сдерживать их не получается. А потому в lifecell решили повысить расценки.

Мобильный оператор lifecell объявил о повышении тарифов на связь: как можно сэкономить на оплате

Некоторые абоненты могут получить скидки по тарифам на связь

Если же абонент хочет пользоваться тарифным планом по более низкой цене, у него есть на выбор несколько способов:

  • Скидку можно получить, зарегистрировав или персонифицировав свой номер.
  • Можно воспользоваться услугой "Тарифная подписка". Абонент проплачивает пользование определенным тарифным планом на полгода или год наперед. Если проплата идет за 6 месяцев, то скидка составит 10%, если за год, то 15%.
  • Можно также воспользоваться тарифным планом "Хендмейд". Этот тарифный план позволяет взять набор услуг, которые подходят клиенту индивидуально. Все выбранные абонентом услуги будут идти в пакете дешевле, чем они стоят. Причем, чем больше их выберет абонент, тем больше скидка по каждой услуге. Например, безлимитная связь внутри lifecel стоит 65 гривен, а в пакете – 45. Интернет в объеме 10 Гб стоит 75, а в пакете обойдется в 45. Пакет с "полным фаршем" услуг будет стоить 419 гривен в месяц, хотя если брать их по отдельности, то они потянули бы на 750.

Напомним, крупнейшие операторы сотовой связи в Украине - Киевстар, Vodafone и Lifecell представили свои самые выгодные тарифные планы, которые позволяют абонентам реально экономить деньги.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар предлагают клиентам получить скидкуКиевстар предлагают клиентам получить скидку
Автоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум классаАвтоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум класса
Viber назвали наиболее уязвимым месcенджеромViber назвали наиболее уязвимым месcенджером
Германия проверит смартфоны Xiaomi на предмет встроенной цензурыГермания проверит смартфоны Xiaomi на предмет встроенной цензуры
В Apple iOS 15 появилась функция защиты от паденийВ Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифыКиевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы
Lifecell запустил бесплатную услугуLifecell запустил бесплатную услугу
COVID-сертификат из "Дии" уже можно распечатать, - ФедоровCOVID-сертификат из "Дии" уже можно распечатать, - Федоров
Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября, - МинцифрыСгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября, - Минцифры
Киевстар снизил тарифы на мобильную связьКиевстар снизил тарифы на мобильную связь
Мобильная связь подорожает в УкраинеМобильная связь подорожает в Украине
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
TikTok запустит возможность покупать товары через приложениеTikTok запустит возможность покупать товары через приложение
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспортуКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту
Последние новости
Подгружаем последние новости