Lifecell повышает тарифы на связь: как можно cэкономить на оплате

Один из крупнейших украинских мобильных операторов – Lifecell повышает тарифы на связь. Компания сообщила, что тарифы подорожают в самое ближайшее время. Абонентам уже вовсю рассылают SMS-сообщения с этой не самой приятной вестью.

Повышение тарифов на связь у lifecell будет не символическим, а довольно ощутимым. Например, абонплата в тарифном плане "Смарт Лайф 2020" вырастет со 120 гривен сразу до 150. Аналогично подорожают и другие тарифные планы.

В lifecell объясняют такой непопулярный шаг тем, что выросла стоимость электроэнергии, а также плата за пользование радиочастотами. Несмотря на рост цен, мобильный оператор сдерживал повышение тарифов на связь, сколько мог. Однако далее сдерживать их не получается. А потому в lifecell решили повысить расценки.

Некоторые абоненты могут получить скидки по тарифам на связь

Если же абонент хочет пользоваться тарифным планом по более низкой цене, у него есть на выбор несколько способов:

Скидку можно получить, зарегистрировав или персонифицировав свой номер.

Можно воспользоваться услугой "Тарифная подписка". Абонент проплачивает пользование определенным тарифным планом на полгода или год наперед. Если проплата идет за 6 месяцев, то скидка составит 10%, если за год, то 15%.

Можно также воспользоваться тарифным планом "Хендмейд". Этот тарифный план позволяет взять набор услуг, которые подходят клиенту индивидуально. Все выбранные абонентом услуги будут идти в пакете дешевле, чем они стоят. Причем, чем больше их выберет абонент, тем больше скидка по каждой услуге. Например, безлимитная связь внутри lifecel стоит 65 гривен, а в пакете – 45. Интернет в объеме 10 Гб стоит 75, а в пакете обойдется в 45. Пакет с "полным фаршем" услуг будет стоить 419 гривен в месяц, хотя если брать их по отдельности, то они потянули бы на 750.

Напомним, крупнейшие операторы сотовой связи в Украине - Киевстар, Vodafone и Lifecell представили свои самые выгодные тарифные планы, которые позволяют абонентам реально экономить деньги.