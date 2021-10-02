На границе с Польшей у украинца изъяли более 60 iPhone 13

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

На границе с Польшей у украинца изъяли более 60 iPhone 13
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Шегини-Медика" у гражданина Украины изъяли более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных для перемещения через границу.

Однако пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира.

В его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона "iPhone 13", а также 89 чехлов к этой модели.

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в начале сентября на этом же пункте пропуска пограничники выявили более 2,3 тыс. гаджетов Apple.

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