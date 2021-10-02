На границе с Польшей у украинца изъяли более 60 iPhone 13

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

На пункте пропуска "Шегини-Медика" у гражданина Украины изъяли более 60 новых моделей смартфонов Apple .

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных для перемещения через границу.

Однако пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира.

В его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона "iPhone 13", а также 89 чехлов к этой модели.

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua