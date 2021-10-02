Realme выпустит смартфон Q3s с поддержкой 5G и 30-Вт зарядкой

Китайская компания Realme готовит к выпуску смартфон среднего уровня Q3s с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Сетевые источники обнародовали информацию о ключевых технических характеристиках аппарата.

Reuters

Сообщается, что новинка будет оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Это изделие содержит восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G.

Изображения смартфона уже появились в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Устройство получит фронтальную 16-мегапиксельный камеру, тройную тыльную камеру в конфигурации 48 + 2 + 2 млн пикселей и боковой дактилоскопический сканер.

TENAA

Говорится о наличии 6,59-дюймового дисплея формата Full HD+. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4880 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки.

Покупателям будут предлагаться модификации с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти, оборудованные флеш-накопителем вместимостью соответственно 128, 256 и 512 Гбайт. Упомянуто 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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