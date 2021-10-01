Пользователи потратили почти $34 млрд на мобильные приложения в третьем квартале 2021 года

По данным платформы Sensor Tower, в третьем квартале текущего года потребительские расходы на мобильные приложения составили $33,6 млрд, что на 15,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок мобильных приложений продолжает расти во время пандемии коронавируса, благодаря чему количество загруженных за отчётный период приложений составило 35,7 млрд единиц.

Пользователи потратили почти $34 млрд на мобильные приложения в третьем квартале 2021 года

Изображение: SensorTower

Рост потребительских расходов во многом обусловлен увеличением трат пользователей платформы Google Play Маркет. За последние три месяца обладатели Android-устройств принесли официальному магазину Google $12,1 млрд, что на 18,6 % больше, чем зафиксированные в третьем квартале прошлого года $10,2 млрд. Хотя рост расходов пользователей App Store не так велик, отмечается рост на уровне 13,2 %. Таким образом, пользователи App Store потратили в третьем квартале $21,5 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял только $19 млрд. Как и в предыдущие периоды наблюдения, пользователи платформы Apple тратили примерно в 1,8 раза больше, чем пользователи магазина цифрового контента Google.

Пользователи потратили почти млрд на мобильные приложения в третьем квартале 2021 года

Изображение: SensorTower

В отчётном периоде TikTok продолжил оставаться самым прибыльным приложением в App Store и Play Макет. Потребительские расходы в TikTok и версии сервиса для китайского рынка Douyin для платформы iOS выросли на 41 % год к году. В обоих магазинах количество загрузок за трёхмесячный отрезок снизилось на 1,9 % до 35,7 млрд скачиваний.

Пользователи потратили почти млрд на мобильные приложения в третьем квартале 2021 года

Изображение: SensorTower

По данным Sensor Tower количество первых скачиваний приложений из App Store уменьшилось на 1,2 % до 8,1 млрд загрузок, из Play Маркет — до 27,6 млрд загрузок. Отметим, что недавно количество скачиваний приложения TikTok превысило отметку в 3 млрд загрузок, что стало первым подобным успехом для мобильного продукта, не принадлежащего Facebook. PUBG Mobile китайской компании Tencent в третьем квартале стала самой прибыльной игрой. Кроме того, с момента запуска PUBG пользователи потратили в приложении более $5 млрд. Игра также стала самым загружаемым приложением в третьем квартале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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