Германия проверит смартфоны Xiaomi на предмет встроенной цензуры

Федеральное агентство по надзору за кибербезопасностью Германии (BSI) проведёт экспертизу смартфонов китайской компании Xiaomi. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на данные, полученные от сотрудника министерства внутренних дел Германии.

Изображение: Dado Ruvic / Reuters

Ведомство не распространяется, какого плана экспертиза проводится, но предполагается, что речь идёт о встроенных инструментах цензурирования. Напомним, на прошлой неделе служба кибербезопасности Литвы обвинила Xiaomi в использовании в своих смартфонах алгоритмов обнаружения и цензурирования таких запросов, как «свободный Тибет», «да здравствует независимость Тайваня» и «движение за демократию».

Ранее на этой неделе Xiaomi объявила о намерении привлечь независимого эксперта для оценки утверждений Литвы о наличии в смартфонах компании алгоритмов цензурирования. Официальные представители китайского производителя пока воздерживаются от комментариев касательно экспертизы, которую проводит немецкий регулятор.

Отметим, что статистические данные компании Strategy Analytics говорят, что во втором квартале этого года Xiaomi впервые стала крупнейшим поставщиком смартфонов в Европе, поставив в регион рекордные 12,7 млн устройств. Быстрый рост доли присутствия Xiaomi на европейском рынке смартфонов начался после того, как другой китайский производитель Huawei попал под воздействие санкций американского правительства.



