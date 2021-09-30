Глава мобильного подразделения Samsung дважды посещал США, чтобы попросить больше чипов

Как сообщает издание The Elec, руководитель Samsung Mobile Ти Эм Ро (TM Roh) в этом году дважды ездил в США, чтобы встретиться с крупными производителями цифровых компонентов и договориться о дополнительных поставках чипов, необходимых для производства смартфонов.

Глава мобильного подразделения Samsung дважды посещал США, чтобы попросить больше чипов

theelec.net

Ро попросил крупных партнёров поставить Samsung больше чипов, но по словам источников, получил отказ. Первую поездку он совершил в марте, а вторую в июле этого года. Поставщик чипов, название которого источники не называют, ответил президенту Samsung, что хотел бы нарастить объёмы поставок чипов, но не может сделать этого в текущих условиях. Во время июльской поездки Ро сопровождал вице-президент Samsung Mobile, который курирует закупки компонентов. Тогда Ро оставил его в США, приказав вернуться в Южную Корею, только когда он решит проблему с поставками. По словам источников, глава Samsung Mobile также сделал старшему вице-президенту, возглавляющему отдел закупки компонентов, «резкое замечание». Вице-президент, который остался в США, вернулся в Южную Корею только спустя три месяца. Представитель Samsung сказал, что поездки не были полностью безрезультатными, и привели к тому, что Samsung смогла обеспечить определённый объём продаж. Тем не менее, неспособность Ро обеспечить требуемые поставки микросхем показывает серьёзность глобального дефицита чипов.

Дефицит полупроводников в третьем квартале отрицательно сказался на производстве смартфонов. Ожидается, что такое положение вещей сохранится и в четвёртом квартале. По словам источников, неудача Ро также свидетельствует об ослаблении покупательной способности Samsung в глобальной цепочке поставок. По их словам, крупные клиенты, такие как Samsung, обычно получают важные компоненты первыми, и этот отказ был весьма необычным явлением.

Увеличение зависимости Samsung от ODM-производителей из Китая также было одной из причин этого ослабления, поскольку эти компании закупают компоненты самостоятельно, что сокращает общие закупки компонентов южнокорейской компанией. На ODM-производителей в настоящее время приходится около 20 % производства смартфонов Samsung.

Ожидается, что в этом году Samsung поставит от 260 до 270 миллионов единиц смартфонов, по сравнению с предыдущей оценкой в 300 миллионов единиц, из-за дефицита чипов и остановок производства во Вьетнаме из-за пандемии COVID-19. При этом на флагманские смартфоны Galaxy S придётся лишь 30 миллионов единиц, а поставки складных Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 суммарно не превысят 7 миллионов единиц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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