Глава мобильного подразделения Samsung дважды посещал США, чтобы попросить больше чипов

Как сообщает издание The Elec, руководитель Samsung Mobile Ти Эм Ро (TM Roh) в этом году дважды ездил в США , чтобы встретиться с крупными производителями цифровых компонентов и договориться о дополнительных поставках чипов, необходимых для производства смартфонов.

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Ро попросил крупных партнёров поставить Samsung больше чипов, но по словам источников, получил отказ. Первую поездку он совершил в марте, а вторую в июле этого года. Поставщик чипов, название которого источники не называют, ответил президенту Samsung, что хотел бы нарастить объёмы поставок чипов, но не может сделать этого в текущих условиях. Во время июльской поездки Ро сопровождал вице-президент Samsung Mobile, который курирует закупки компонентов. Тогда Ро оставил его в США , приказав вернуться в Южную Корею, только когда он решит проблему с поставками. По словам источников, глава Samsung Mobile также сделал старшему вице-президенту, возглавляющему отдел закупки компонентов, «резкое замечание». Вице-президент, который остался в США , вернулся в Южную Корею только спустя три месяца. Представитель Samsung сказал, что поездки не были полностью безрезультатными, и привели к тому, что Samsung смогла обеспечить определённый объём продаж. Тем не менее, неспособность Ро обеспечить требуемые поставки микросхем показывает серьёзность глобального дефицита чипов.

Дефицит полупроводников в третьем квартале отрицательно сказался на производстве смартфонов. Ожидается, что такое положение вещей сохранится и в четвёртом квартале. По словам источников, неудача Ро также свидетельствует об ослаблении покупательной способности Samsung в глобальной цепочке поставок. По их словам, крупные клиенты, такие как Samsung, обычно получают важные компоненты первыми, и этот отказ был весьма необычным явлением.

Увеличение зависимости Samsung от ODM-производителей из Китая также было одной из причин этого ослабления, поскольку эти компании закупают компоненты самостоятельно, что сокращает общие закупки компонентов южнокорейской компанией. На ODM-производителей в настоящее время приходится около 20 % производства смартфонов Samsung.

Ожидается, что в этом году Samsung поставит от 260 до 270 миллионов единиц смартфонов, по сравнению с предыдущей оценкой в 300 миллионов единиц, из-за дефицита чипов и остановок производства во Вьетнаме из-за пандемии COVID-19. При этом на флагманские смартфоны Galaxy S придётся лишь 30 миллионов единиц, а поставки складных Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 суммарно не превысят 7 миллионов единиц.



