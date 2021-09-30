Viber назвали наиболее уязвимым месcенджером

Viber считается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, однако, некоторые эксперты по кибербезопасности считают его в том числе самым уязвимым. В компании рассказали, почему пользователям Viber можно не переживать за свою безопасность.

Viber назвали наиболее уязвимым месcенджером

Во-первых, с 2016 года все сообщения в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Это касается как текстовых сообщений, так и аудио- и видеозвонков. Сквозное шифрование гарантирует, что ваши разговоры доступны только вам и вашему собеседнику.

Сообщения в Viber шифруются в момент отправки с вашего устройства и расшифровываются только на устройстве получателя. Если устройство получателя выключено или не имеет выхода в интернет, ваше сообщение будет некоторое время храниться на сервере Viber в зашифрованном виде до того момента, когда получатель выйдет на связь.

Пользователи Viber также могут установить таймер самоуничтожения для каждого сообщения, а котором указать конкретно время, через которое переписка навсегда удалится с устройства.

Также в Viber есть функция скрытых и анонимных чатов, на которые пользователь устанавливает PIN-код и никто, кроме него, не будет иметь доступ к переписке.

Утечка информации может произойти через любой сетевой сервис, в том числе и через мессенджер. Современные технологии позволяют разработчикам обеспечить максимальную защиту переписки, местоположения и других данных пользователей.

Поддержка мессенджером двухфакторной аутентификации — важный дополнительный элемент безопасности. Чтобы включить эту опцию в Viber, нужно зайти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" - "Двухфакторная аутентификация", и выбрать подходящий способ защиты - SMS или приложение для аутентификации.

Ранее сообщалось о скрытых функциях Viber, которыми пользуются только опытные пользователи мессенджера.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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